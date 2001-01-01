Crear un Doodle

Programación sencilla para entrenadores de fitness ocupados

Deja de perseguir mensajes de texto y DMs. Comparte un enlace de reserva, sincroniza tu calendario, evita las reservas dobles y permite a los clientes reservar sesiones que se ajusten a su zona horaria.

Crea un Doodle
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de marcas de fitness, clínicas y entrenadores independientes

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Entrena más, escribe menos

Comparte un enlace de reserva para llamadas de descubrimiento, sesiones PT y renovaciones. Doodle sincroniza tu calendario, envía confirmaciones y gestiona los pagos mientras entrenas.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Haz que todas las sesiones se desarrollen sin problemas

Coordínate con clientes o estudios sin esfuerzo. La disponibilidad en tiempo real, los buffers y la detección de zonas horarias evitan solapamientos, tanto si estás en el gimnasio como si estás en línea o en movimiento.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Aspecto profesional desde el primer clic hasta la última repetición

Las Páginas de Reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los enlaces de reprogramación reducen las ausencias y el caos de última hora, manteniendo tus sesiones fiables y sin estrés.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Creado para potenciar tu negocio de formación

Sincroniza tus calendarios automáticamente

Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple para bloquear entrenamientos y clases. Doodle evita la doble reserva, añade topes y sugiere horarios más inteligentes cuando estás ocupado.

Deja que los clientes reserven y paguen en tiempo real

Comparte tu Página de Reservas o enlace 1:1 para que los clientes reserven en función de tu disponibilidad en directo. Los pagos con Stripe, la detección de zonas horarias y los enlaces de vídeo instantáneos lo hacen perfecto.

Personaliza tu experiencia de reserva

Añade tu logotipo, colores y un enlace a tu sitio web para dar una sensación de estudio. Captura los objetivos del cliente, las lesiones o los detalles del equipo para que cada sesión empiece preparada.

Mantén los datos de los clientes privados y conformes

Sólo se comparte la disponibilidad, nunca los detalles del calendario. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para que puedas centrarte en el coaching, no en el cumplimiento.

Encuentra rápidamente los tiempos de los equipos con las Encuestas de Grupo

Planifica bootcamps o demostraciones de bienestar sin hilos interminables. Deja que voten hasta 1000 participantes y bloquea el mejor momento al instante.

Llena las clases fácilmente con las Hojas de Inscripción

Enumera talleres o evaluaciones, establece límites de plazas y añade topes. Doodle envía confirmaciones y recordatorios automáticamente para que te mantengas organizado.

Sincroniza tus calendarios automáticamente

Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple para bloquear entrenamientos y clases. Doodle evita la doble reserva, añade topes y sugiere horarios más inteligentes cuando estás ocupado.

Deja que los clientes reserven y paguen en tiempo real

Comparte tu Página de Reservas o enlace 1:1 para que los clientes reserven en función de tu disponibilidad en directo. Los pagos con Stripe, la detección de zonas horarias y los enlaces de vídeo instantáneos lo hacen perfecto.

Personaliza tu experiencia de reserva

Añade tu logotipo, colores y un enlace a tu sitio web para dar una sensación de estudio. Captura los objetivos del cliente, las lesiones o los detalles del equipo para que cada sesión empiece preparada.

Mantén los datos de los clientes privados y conformes

Sólo se comparte la disponibilidad, nunca los detalles del calendario. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para que puedas centrarte en el coaching, no en el cumplimiento.

Encuentra rápidamente los tiempos de los equipos con las Encuestas de Grupo

Planifica bootcamps o demostraciones de bienestar sin hilos interminables. Deja que voten hasta 1000 participantes y bloquea el mejor momento al instante.

Llena las clases fácilmente con las Hojas de Inscripción

Enumera talleres o evaluaciones, establece límites de plazas y añade topes. Doodle envía confirmaciones y recordatorios automáticamente para que te mantengas organizado.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

He reducido el tiempo de administración en un 50%. Los clientes reservan, pagan y reciben recordatorios automáticamente.

JS

Jordan S.

Preparador físico

Las Encuestas de Grupo simplificaron la programación de nuestro campamento de entrenamiento para 20 personas. Un enlace y listo.

ML

Maya L.

Entrenador jefe

Se acabaron las reservas dobles y las confusiones horarias. Mis sesiones en línea son puntuales.

CR

Carlos R.

Entrenador en línea

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para el fitness crecimiento empresarial

Aprende a agilizar la programación, mejorar la retención de clientes y ampliar tu formación con herramientas de calendario inteligentes.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Cómo los preparadores físicos utilizan Doodle para llenar las clases cada semana

La página de inscripción perfecta para un preparador físico: ejemplos y consejos

Fitness trainer in gym with client

Imparte clases híbridas: herramientas de programación para el gimnasio y online

Preguntas frecuentes

¿Puedo establecer diferentes duraciones y precios de sesión?

Sí. Crea servicios como sesiones de 30, 45 o 60 minutos con precios, topes y ubicaciones personalizados. Cobra durante la reserva a través de Stripe.

¿Funcionará Doodle con mis aplicaciones de calendario y vídeo?

Sí. Sincroniza el calendario de Google, Outlook o Apple e inicia reuniones de Zoom, Google Meet, Teams o Webex desde cada reserva.

¿Puedo dar clases sin cita previa y limitar las plazas?

Sí. Utiliza las Hojas de Inscripción para añadir franjas horarias, establecer límites de plazas y recopilar datos de los asistentes. Las confirmaciones y recordatorios automáticos mantienen alta la asistencia.

¿Los clientes ven mis otras citas?

No. Sólo se comparten tus horas disponibles. Los eventos personales y las respuestas de los clientes permanecen privados. Doodle es seguro y cumple con GDPR, SOC 2, CCPA.

¿Qué pasa si viajo o cambio de horario?

Actualiza tu disponibilidad una vez. Doodle ajusta tus Páginas de Reserva, respeta los topes y las fechas de bloqueo, y gestiona las zonas horarias para que los clientes siempre vean las horas correctas.

Llena tu calendario, no tu bandeja de entrada

Planes sencillos que se pagan solos tras tu primer cliente nuevo.

No se necesita tarjeta de crédito.