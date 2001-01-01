Programación sencilla para entrenadores de fitness ocupados
Con la confianza de marcas de fitness, clínicas y entrenadores independientes
Entrena más, escribe menos
Comparte un enlace de reserva para llamadas de descubrimiento, sesiones PT y renovaciones. Doodle sincroniza tu calendario, envía confirmaciones y gestiona los pagos mientras entrenas.
Haz que todas las sesiones se desarrollen sin problemas
Coordínate con clientes o estudios sin esfuerzo. La disponibilidad en tiempo real, los buffers y la detección de zonas horarias evitan solapamientos, tanto si estás en el gimnasio como si estás en línea o en movimiento.
Aspecto profesional desde el primer clic hasta la última repetición
Las Páginas de Reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los enlaces de reprogramación reducen las ausencias y el caos de última hora, manteniendo tus sesiones fiables y sin estrés.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Creado para potenciar tu negocio de formación
Sincroniza tus calendarios automáticamente
Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple para bloquear entrenamientos y clases. Doodle evita la doble reserva, añade topes y sugiere horarios más inteligentes cuando estás ocupado.
Deja que los clientes reserven y paguen en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas o enlace 1:1 para que los clientes reserven en función de tu disponibilidad en directo. Los pagos con Stripe, la detección de zonas horarias y los enlaces de vídeo instantáneos lo hacen perfecto.
Personaliza tu experiencia de reserva
Añade tu logotipo, colores y un enlace a tu sitio web para dar una sensación de estudio. Captura los objetivos del cliente, las lesiones o los detalles del equipo para que cada sesión empiece preparada.
Mantén los datos de los clientes privados y conformes
Sólo se comparte la disponibilidad, nunca los detalles del calendario. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para que puedas centrarte en el coaching, no en el cumplimiento.
Encuentra rápidamente los tiempos de los equipos con las Encuestas de Grupo
Planifica bootcamps o demostraciones de bienestar sin hilos interminables. Deja que voten hasta 1000 participantes y bloquea el mejor momento al instante.
Llena las clases fácilmente con las Hojas de Inscripción
Enumera talleres o evaluaciones, establece límites de plazas y añade topes. Doodle envía confirmaciones y recordatorios automáticamente para que te mantengas organizado.
Sincroniza tus calendarios automáticamente
Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple para bloquear entrenamientos y clases. Doodle evita la doble reserva, añade topes y sugiere horarios más inteligentes cuando estás ocupado.
Deja que los clientes reserven y paguen en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas o enlace 1:1 para que los clientes reserven en función de tu disponibilidad en directo. Los pagos con Stripe, la detección de zonas horarias y los enlaces de vídeo instantáneos lo hacen perfecto.
Personaliza tu experiencia de reserva
Añade tu logotipo, colores y un enlace a tu sitio web para dar una sensación de estudio. Captura los objetivos del cliente, las lesiones o los detalles del equipo para que cada sesión empiece preparada.
Mantén los datos de los clientes privados y conformes
Sólo se comparte la disponibilidad, nunca los detalles del calendario. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para que puedas centrarte en el coaching, no en el cumplimiento.
Encuentra rápidamente los tiempos de los equipos con las Encuestas de Grupo
Planifica bootcamps o demostraciones de bienestar sin hilos interminables. Deja que voten hasta 1000 participantes y bloquea el mejor momento al instante.
Llena las clases fácilmente con las Hojas de Inscripción
Enumera talleres o evaluaciones, establece límites de plazas y añade topes. Doodle envía confirmaciones y recordatorios automáticamente para que te mantengas organizado.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
He reducido el tiempo de administración en un 50%. Los clientes reservan, pagan y reciben recordatorios automáticamente.
Las Encuestas de Grupo simplificaron la programación de nuestro campamento de entrenamiento para 20 personas. Un enlace y listo.
Se acabaron las reservas dobles y las confusiones horarias. Mis sesiones en línea son puntuales.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para el fitness
crecimiento empresarial
Preguntas frecuentes
¿Puedo establecer diferentes duraciones y precios de sesión?
Sí. Crea servicios como sesiones de 30, 45 o 60 minutos con precios, topes y ubicaciones personalizados. Cobra durante la reserva a través de Stripe.
¿Funcionará Doodle con mis aplicaciones de calendario y vídeo?
Sí. Sincroniza el calendario de Google, Outlook o Apple e inicia reuniones de Zoom, Google Meet, Teams o Webex desde cada reserva.
¿Puedo dar clases sin cita previa y limitar las plazas?
Sí. Utiliza las Hojas de Inscripción para añadir franjas horarias, establecer límites de plazas y recopilar datos de los asistentes. Las confirmaciones y recordatorios automáticos mantienen alta la asistencia.
¿Los clientes ven mis otras citas?
No. Sólo se comparten tus horas disponibles. Los eventos personales y las respuestas de los clientes permanecen privados. Doodle es seguro y cumple con GDPR, SOC 2, CCPA.
¿Qué pasa si viajo o cambio de horario?
Actualiza tu disponibilidad una vez. Doodle ajusta tus Páginas de Reserva, respeta los topes y las fechas de bloqueo, y gestiona las zonas horarias para que los clientes siempre vean las horas correctas.