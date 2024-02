Werbung auf Doodle

Auf Doodle lassen sich verschiedene Möglichkeiten des Targeting einsetzen. Mit unserem Keywordtargeting platzieren Sie ihre Werbung im affinen Themenumfeld auf dem Channel ihrer Wahl. Erstellt ein User auf Doodle eine Umfrage oder nimmt an einer Umfrage teil, so wird das Thema seiner Umfrage in Echtzeit aufgenommen und den Kategorien (siehe unten) zugeordnet.

Das Targeting können Sie für alle Devices (Desktop, Mobile und Tablet) buchen.

Klassische Kategorien

Business

Freizeit

Essen

Sport

Reisen

Lifestyle

Nightlife

Individuelle Kategorien

Familie

Auto

Immobilien

Student

Saisonale Kategorien

Ostern

Grillieren

Weihnachten

Wintersport

Für weitere Targeting-Möglichkeiten können Sie uns gerne kontaktieren.