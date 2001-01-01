Einfache, sichere Terminplanung für Wellness-Coaches
Das Vertrauen von Wellness- und Gesundheitsorganisationen
Lass die Kunden selbst buchen
Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden 1:1-Termine, Erkundungstermine und Folgetermine ohne Hin und Her vereinbaren können. Doodle synchronisiert deinen Kalender, sendet Bestätigungen und fügt automatisch Videolinks hinzu.
Über Zeitzonen hinweg synchron bleiben
Koordiniere Sitzungen, Klausuren und Teambesprechungen mühelos. Verfügbarkeiten in Echtzeit, intelligente Puffer und Links zu gemeinsamen Buchungen verhindern Überschneidungen und Doppelbuchungen.
Glänzend aussehen und geschützt bleiben
Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Stripe-Zahlungen reduzieren Nichterscheinen und Stornierungen, während Doodle deine Regeln für Umplanungen und Richtlinien durchsetzt.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Entwickelt für dein Training und dein Wachstum
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde einmalig den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten, erkennt Zeitzonen und fügt automatisch Zoom-, Meet-, Teams- oder Webex-Links hinzu, damit jede Sitzung pünktlich beginnt.
Halte deinen Zeitplan konzentriert und flexibel
Echtzeit-Terminplanung für 1:1 und Pakete. Biete feste Zeitfenster an, füge Vorbereitungspuffer hinzu, verhindere Doppelbuchungen und lass deine Kunden mit einem Link einen neuen Termin vereinbaren - damit dein Tag reibungslos verläuft.
Personalisiere jedes Kundenerlebnis
Präsentiere dich professionell mit deinem Logo, deinen Markenfarben und deiner URL. Füge individuelle Fragen hinzu, um Ziele oder Vorlieben vor den Sitzungen zu erfassen – so kannst du dein Coaching personalisieren, ohne zusätzliche E-Mails zu senden.
Schütze Kundendaten mit Unternehmenssicherheit
Sicherheit auf Unternehmensebene durch Design: GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt; die Antworten der Kunden bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugang und die versteckten Teilnehmerdetails privat.
Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen
Finde die beste Zeit für Gruppentreffen, Partnersitzungen oder Wellness-Workshops mit Gruppenumfragen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer/innen ein und lass Doodle sofort die beste Zeit ermitteln.
Fülle Klassen und Workshops schneller
Fülle deine Kurse und Workshops schnell mit Anmeldeformularen. Erstelle Zeitfenster, schränke die Plätze ein und sende automatische Erinnerungen, damit deine Kurse voll und pünktlich stattfinden.
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde einmalig den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten, erkennt Zeitzonen und fügt automatisch Zoom-, Meet-, Teams- oder Webex-Links hinzu, damit jede Sitzung pünktlich beginnt.
Halte deinen Zeitplan konzentriert und flexibel
Echtzeit-Terminplanung für 1:1 und Pakete. Biete feste Zeitfenster an, füge Vorbereitungspuffer hinzu, verhindere Doppelbuchungen und lass deine Kunden mit einem Link einen neuen Termin vereinbaren - damit dein Tag reibungslos verläuft.
Personalisiere jedes Kundenerlebnis
Präsentiere dich professionell mit deinem Logo, deinen Markenfarben und deiner URL. Füge individuelle Fragen hinzu, um Ziele oder Vorlieben vor den Sitzungen zu erfassen – so kannst du dein Coaching personalisieren, ohne zusätzliche E-Mails zu senden.
Schütze Kundendaten mit Unternehmenssicherheit
Sicherheit auf Unternehmensebene durch Design: GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt; die Antworten der Kunden bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugang und die versteckten Teilnehmerdetails privat.
Finde die beste Zeit für Gruppensitzungen
Finde die beste Zeit für Gruppentreffen, Partnersitzungen oder Wellness-Workshops mit Gruppenumfragen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer/innen ein und lass Doodle sofort die beste Zeit ermitteln.
Fülle Klassen und Workshops schneller
Fülle deine Kurse und Workshops schnell mit Anmeldeformularen. Erstelle Zeitfenster, schränke die Plätze ein und sende automatische Erinnerungen, damit deine Kurse voll und pünktlich stattfinden.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Die Kunden buchen 1:1-Termine von sich aus, und die Erinnerungsfunktion halbiert die Zahl der Nichtteilnehmer.
Ich habe einen Atemtherapiekurs mit 20 Plätzen innerhalb eines Tages mit Anmeldebögen und Stripe gefüllt.
Mit Group Polls war es ein Leichtes, einen Wellness-Workshop für 50 Personen zu planen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Wellness-Coaches
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Entdeckungsanrufe, Pakete und Nachfassaktionen über einen Link anbieten?
Ja. Verwende mehrere Sitzungsarten auf deiner Buchungsseite und für 1:1-Sitzungen, damit deine Kunden genau das auswählen können, was sie brauchen.
Ist Doodle mit meinem Kalender und meinen Video-Apps verbunden?
Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex mit nur einem Klick.
Wie führe ich gemeinsam veranstaltete Sitzungen durch?
Nutze das Co-Hosting, damit eine Sitzung nur gebucht wird, wenn alle Kalender übereinstimmen - ideal für gemeinsame Programme mit Ernährungsberatern oder Therapeuten.
Sind die Kundeninformationen sicher?
Ja. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Kundenantworten sind durch einen erlaubnisbasierten Zugriff und die Einhaltung von SOC 2, GDPR und CCPA geschützt.
Kann ich Puffer, Zeitzonen und Kündigungsregeln festlegen?
Ja. Füge Vorbereitungspuffer hinzu, erkenne automatisch Zeitzonen und passe Absagen und Umplanungen an, um deine Zeit zu schützen.