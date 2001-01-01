Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für Ernährungsberater

Überspringe das Telefongespräch. Teile Verfügbarkeiten in Echtzeit mit, verhindere Doppelbuchungen, sammle Details über die Aufnahme und halte deinen Kalender mit bezahlten Sitzungen voll, bei denen du nicht auftauchst.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Das Vertrauen von führenden Gesundheits- und Wellnessunternehmen

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Automatisiere die Aufnahme, die ersten Beurteilungen und die Nachfassaktionen

Kunden buchen online, verschieben ihre Termine selbst und du bekommst intelligente Puffer, um Mahlzeitenpläne vorzubereiten.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Alle deine Sitzungen, organisiert an einem Ort

Führe 1:1-Beratungen, Familiensitzungen oder Anbietertreffen in einem einzigen Kalender durch. Teile einzigartige Links für neue Kunden, Nachuntersuchungen, Telemedizin oder persönliche Besuche.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Professionell aussehen, zuverlässig bleiben

Gebrandete Seiten, Bestätigungen, Erinnerungen und Zahlungen reduzieren das Nichterscheinen und Lücken in letzter Minute - so bleibt dein Zeitplan konsistent und deine Praxis auf Hochglanz.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für die moderne Ernährungspflege

Synchronisiere deine Terminkalender automatisch

Verbinde den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender, damit Beratungen, Kurse und persönliche Termine automatisch synchronisiert werden. Doodle verhindert Doppelbelegungen und schlägt intelligentere Zeiten vor.

Teile eine Buchungsseite, die die Arbeit für dich erledigt

Teile eine Buchungsseite mit Echtzeitverfügbarkeit, Zeitzonenerkennung und Puffern. Kunden wählen einen Termin aus und Doodle sendet automatisch Bestätigungen, Links zu neuen Terminen und zieht die Zahlungen über Stripe ein.

Personalisiere deine Buchungsseiten

Füge dein Logo, deine Farben und einen klickbaren Link zu deiner Website hinzu. Stelle individuelle Fragen wie Ernährungsziele, Allergien oder aktuelle Medikamente. Lege Sitzungsdauer, Vorbereitungszeit und Gebühren fest.

Halte Kundendaten privat und sicher

Nur die Verfügbarkeit ist sichtbar. Die Kundendaten bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugriff privat. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform für eine sichere Terminplanung.

Mit Gruppenumfragen schnell Treffpunkte finden

Nutze Gruppenumfragen, um Fallbesprechungen von Ärzten, Markenpartnerschaften oder Teambesprechungen zu koordinieren. Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein und finde einen Termin, zu dem alle kommen können.

Fülle Gruppenunterricht mit Anmeldebögen

Veröffentliche Anmeldeformulare für Gruppenkurse wie Etikettenlesen, Essensvorbereitung oder Diabetesaufklärung. Begrenze die Plätze und sende automatische Erinnerungen.

Synchronisiere deine Terminkalender automatisch

Verbinde den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender, damit Beratungen, Kurse und persönliche Termine automatisch synchronisiert werden. Doodle verhindert Doppelbelegungen und schlägt intelligentere Zeiten vor.

Teile eine Buchungsseite, die die Arbeit für dich erledigt

Teile eine Buchungsseite mit Echtzeitverfügbarkeit, Zeitzonenerkennung und Puffern. Kunden wählen einen Termin aus und Doodle sendet automatisch Bestätigungen, Links zu neuen Terminen und zieht die Zahlungen über Stripe ein.

Personalisiere deine Buchungsseiten

Füge dein Logo, deine Farben und einen klickbaren Link zu deiner Website hinzu. Stelle individuelle Fragen wie Ernährungsziele, Allergien oder aktuelle Medikamente. Lege Sitzungsdauer, Vorbereitungszeit und Gebühren fest.

Halte Kundendaten privat und sicher

Nur die Verfügbarkeit ist sichtbar. Die Kundendaten bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugriff privat. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform für eine sichere Terminplanung.

Mit Gruppenumfragen schnell Treffpunkte finden

Nutze Gruppenumfragen, um Fallbesprechungen von Ärzten, Markenpartnerschaften oder Teambesprechungen zu koordinieren. Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein und finde einen Termin, zu dem alle kommen können.

Fülle Gruppenunterricht mit Anmeldebögen

Veröffentliche Anmeldeformulare für Gruppenkurse wie Etikettenlesen, Essensvorbereitung oder Diabetesaufklärung. Begrenze die Plätze und sende automatische Erinnerungen.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Meine Buchungsseite füllte meinen Kalender mit bezahlten Beratungen, und die Erinnerungsfunktion halbierte die Zahl der Nicht-Erscheinen.

DS

Dana S.

Ernährungsberater

Ich führe telemedizinische und persönliche Besuche mit einem Link durch. Die ersten Fragen kommen vor dem Treffen.

MT

Marcus T.

RD

Gruppenumfragen machen die Koordination von Arztbesprechungen und Markentreffen mühelos.

LM

Leah M.

Sporternährungsberater

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Ernährungsberater

Tipps, um die Terminplanung zu optimieren, den Fokus zu wahren und deinen Kundenstamm zu vergrößern

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Wie du eine Buchungsseite für Ernährungsberater einrichtest, die konvertiert

Nutritionist in a client session

Reduziere das Nichterscheinen: Erinnerungen, Puffer und Zahlungen, die funktionieren

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Gruppenunterricht mit Anmeldeformularen: Ernährungsthemen, die sich verkaufen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor den Sitzungen die Ernährungsgewohnheiten und Ziele sammeln?

Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite hinzu und erhalte automatisch Antworten.

Funktioniert Doodle mit meinem Kalender und Videotool?

Ja. Verbinde den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex mit nur einem Klick.

Kann ich Zahlungen annehmen, wenn Kunden buchen?

Ja. Ziehe bei der Buchung von Beratungen, Paketen oder Kursen Gebühren über Stripe ein.

Sind die Kundendaten sicher?

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform und bietet einen erlaubnisbasierten Zugang.

Kann ich verschiedene Sitzungsarten und Grenzen festlegen?

Ja. Lege die Dauer, Puffer, Telemedizin oder persönliche Anwesenheit und die Höchstzahl der Plätze für Gruppenunterricht fest.

Buche mehr Beratungen, verbringe mehr Zeit mit der Pflege

0 $ zum Start. Spare jede Woche Stunden mit automatischer Terminplanung, Erinnerungen und Zahlungen für einen vollen, berechenbaren Kalender.

Keine Kreditkarte erforderlich.