Einfache Terminplanung für Ernährungsberater
Das Vertrauen von führenden Gesundheits- und Wellnessunternehmen
Automatisiere die Aufnahme, die ersten Beurteilungen und die Nachfassaktionen
Kunden buchen online, verschieben ihre Termine selbst und du bekommst intelligente Puffer, um Mahlzeitenpläne vorzubereiten.
Alle deine Sitzungen, organisiert an einem Ort
Führe 1:1-Beratungen, Familiensitzungen oder Anbietertreffen in einem einzigen Kalender durch. Teile einzigartige Links für neue Kunden, Nachuntersuchungen, Telemedizin oder persönliche Besuche.
Professionell aussehen, zuverlässig bleiben
Gebrandete Seiten, Bestätigungen, Erinnerungen und Zahlungen reduzieren das Nichterscheinen und Lücken in letzter Minute - so bleibt dein Zeitplan konsistent und deine Praxis auf Hochglanz.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für die moderne Ernährungspflege
Synchronisiere deine Terminkalender automatisch
Verbinde den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender, damit Beratungen, Kurse und persönliche Termine automatisch synchronisiert werden. Doodle verhindert Doppelbelegungen und schlägt intelligentere Zeiten vor.
Teile eine Buchungsseite, die die Arbeit für dich erledigt
Teile eine Buchungsseite mit Echtzeitverfügbarkeit, Zeitzonenerkennung und Puffern. Kunden wählen einen Termin aus und Doodle sendet automatisch Bestätigungen, Links zu neuen Terminen und zieht die Zahlungen über Stripe ein.
Personalisiere deine Buchungsseiten
Füge dein Logo, deine Farben und einen klickbaren Link zu deiner Website hinzu. Stelle individuelle Fragen wie Ernährungsziele, Allergien oder aktuelle Medikamente. Lege Sitzungsdauer, Vorbereitungszeit und Gebühren fest.
Halte Kundendaten privat und sicher
Nur die Verfügbarkeit ist sichtbar. Die Kundendaten bleiben durch den erlaubnisbasierten Zugriff privat. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform für eine sichere Terminplanung.
Mit Gruppenumfragen schnell Treffpunkte finden
Nutze Gruppenumfragen, um Fallbesprechungen von Ärzten, Markenpartnerschaften oder Teambesprechungen zu koordinieren. Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein und finde einen Termin, zu dem alle kommen können.
Fülle Gruppenunterricht mit Anmeldebögen
Veröffentliche Anmeldeformulare für Gruppenkurse wie Etikettenlesen, Essensvorbereitung oder Diabetesaufklärung. Begrenze die Plätze und sende automatische Erinnerungen.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Meine Buchungsseite füllte meinen Kalender mit bezahlten Beratungen, und die Erinnerungsfunktion halbierte die Zahl der Nicht-Erscheinen.
Ich führe telemedizinische und persönliche Besuche mit einem Link durch. Die ersten Fragen kommen vor dem Treffen.
Gruppenumfragen machen die Koordination von Arztbesprechungen und Markentreffen mühelos.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für Ernährungsberater
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor den Sitzungen die Ernährungsgewohnheiten und Ziele sammeln?
Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite hinzu und erhalte automatisch Antworten.
Funktioniert Doodle mit meinem Kalender und Videotool?
Ja. Verbinde den Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex mit nur einem Klick.
Kann ich Zahlungen annehmen, wenn Kunden buchen?
Ja. Ziehe bei der Buchung von Beratungen, Paketen oder Kursen Gebühren über Stripe ein.
Sind die Kundendaten sicher?
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform und bietet einen erlaubnisbasierten Zugang.
Kann ich verschiedene Sitzungsarten und Grenzen festlegen?
Ja. Lege die Dauer, Puffer, Telemedizin oder persönliche Anwesenheit und die Höchstzahl der Plätze für Gruppenunterricht fest.