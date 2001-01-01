Einfache Terminplanung für vielbeschäftigte Fitnesstrainer
Das Vertrauen von Fitnessmarken, Kliniken und unabhängigen Trainern
Mehr trainieren, weniger texten
Teile einen Buchungslink für Discovery Calls, PT-Sitzungen und Verlängerungen. Doodle synchronisiert deinen Kalender, verschickt Bestätigungen und wickelt Zahlungen ab, während du trainierst.
Sorge für einen reibungslosen Ablauf jeder Sitzung
Koordiniere dich mühelos mit Kunden oder Studios. Echtzeitverfügbarkeit, Puffer und Zeitzonenerkennung verhindern Überschneidungen - egal, ob du im Fitnessstudio, online oder unterwegs bist.
Sieh professionell aus, vom ersten Klick bis zur letzten Wiederholung
Gebrandete Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Links zum Verschieben von Terminen verhindern Unpünktlichkeit und Chaos in letzter Minute, damit deine Sitzungen zuverlässig und stressfrei ablaufen.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Entwickelt, um dein Trainingsgeschäft voranzutreiben
Synchronisiere deine Terminkalender automatisch
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um Workouts und Kurse zu blockieren. Doodle verhindert Doppelbelegungen, fügt Puffer hinzu und schlägt intelligentere Zeiten vor, wenn du beschäftigt bist.
Kunden können in Echtzeit buchen und bezahlen
Teile deine Buchungsseite oder deinen 1:1-Link, damit deine Kunden auf Basis deiner Live-Verfügbarkeit buchen können. Stripe-Zahlungen, Zeitzonen-Erkennung und sofortige Video-Links machen es nahtlos.
Personalisiere dein Buchungserlebnis
Füge dein Logo, deine Farben und einen Link zu deiner Website hinzu, damit du dich wie in einem Studio fühlst. Erfasse die Ziele, Verletzungen oder Ausrüstungsdetails deiner Kunden, damit jede Sitzung gut vorbereitet beginnt.
Halte die Kundendaten privat und gesetzeskonform
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - niemals die Kalenderdetails. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards, damit du dich auf das Coaching und nicht auf die Einhaltung der Vorschriften konzentrieren kannst.
Finde schnell Teamzeiten mit Gruppenumfragen
Plane Bootcamps oder Wellness-Demos ohne endlose Threads. Lass bis zu 1000 Teilnehmer abstimmen und sperre die beste Zeit sofort.
Fülle die Klassen einfach mit Anmeldebögen
Du kannst Workshops oder Prüfungen auflisten, Sitzplatzlimits festlegen und Puffer hinzufügen. Doodle verschickt automatisch Bestätigungen und Erinnerungen, damit du organisiert bleibst.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Ich habe die Verwaltungszeit um 50% reduziert. Die Kunden buchen, bezahlen und erhalten automatisch Mahnungen.
Mit Group Polls war es ganz einfach, unser Bootcamp für 20 Personen zu planen. Ein Link, fertig.
Keine doppelten Buchungen oder Zeitzonenverwechslungen mehr. Meine Online-Sitzungen laufen pünktlich.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für Fitness
Geschäftswachstum
Häufig gestellte Fragen
Kann ich unterschiedliche Sitzungslängen und Preise festlegen?
Ja. Erstelle Dienste wie 30-, 45- oder 60-minütige Sitzungen mit individuellen Preisen, Puffern und Orten. Ziehe die Zahlung während der Buchung über Stripe ein.
Funktioniert Doodle mit meinen Kalender- und Video-Apps?
Ja. Synchronisiere deinen Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex Meetings von jeder Buchung aus.
Kann ich Drop-in-Kurse anbieten und die Plätze begrenzen?
Ja. Verwende Anmeldeformulare, um Zeitfenster hinzuzufügen, Sitzplatzlimits festzulegen und Teilnehmerdaten zu erfassen. Automatische Bestätigungen und Erinnerungen sorgen für eine hohe Teilnehmerzahl.
Können Kunden meine anderen Termine sehen?
Nein. Nur deine verfügbaren Zeiten werden geteilt. Persönliche Ereignisse und Kundenantworten bleiben privat. Doodle ist sicher und konform mit GDPR, SOC 2 und CCPA.
Was ist, wenn ich verreise oder meine Arbeitszeiten ändere?
Aktualisiere deine Verfügbarkeit einmal. Doodle passt deine Buchungsseiten an, beachtet Puffer und Sperrtermine und kümmert sich um Zeitzonen, damit deine Kunden immer die richtigen Zeiten sehen.