Einfache Terminplanung für Heilpraktiker

Schluss mit dem Telefon hin und her. Teile deine Verfügbarkeit in Echtzeit, füge Puffer für Vorbereitung und Dokumentation hinzu, sende Erinnerungen und biete virtuelle oder persönliche Sitzungen an – ganz ohne Doppelbuchungen.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Weltweites Vertrauen bei Wellness-Anbietern

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Fülle deinen Terminkalender mühelos

Kunden buchen Erstberatungen, Akupunktur, Schröpfen, Reiki oder Massagen in wenigen Minuten. Eingebaute Puffer geben dir Zeit, die Räume zu säubern und die Energie wiederherzustellen.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Koordiniere dich nahtlos mit anderen

Du kannst ganz einfach 1:1-Termine, Folgetermine oder gemeinsame Behandlungen organisieren. Echtzeit-Verfügbarkeit, Zeitzonen-Erkennung und gemeinsam gehostete Buchungsseiten ermöglichen es deinem Ernährungsberater oder Arzt, sich einzuschalten, wenn es der Kalender zulässt.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Schaffe Vertrauen mit jeder Buchung

Optimierte Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Vorauszahlungen lassen deine Praxis professionell aussehen. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - Kundendaten bleiben privat, während Doodle automatisch Videolinks und Wegbeschreibungen versendet.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Merkmale, die zur ganzheitlichen Pflege passen

Halte deinen Kalender auf dem Laufenden

Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten, fügt Puffer hinzu und verhindert Doppelbelegungen, damit dein Behandlungsablauf ruhig bleibt.

Kunden können ganz einfach buchen

Teile eine Buchungsseite mit Akupunktur-, Kräuter- oder Massageoptionen. Die Kunden sehen die Verfügbarkeit in Echtzeit, erhalten eine automatische Zeitzonenerkennung und können jederzeit einen neuen Termin vereinbaren, ohne anzurufen.

Biete ein personalisiertes Erlebnis

Gestalte deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und deinem Praxisnamen. Füge Aufnahmefragen zu Zielen, Allergien oder Kontraindikationen hinzu, damit jede Sitzung gut vorbereitet beginnt.

Schütze die Privatsphäre deiner Kunden

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und sorgt dafür, dass deine Planung konform ist, ohne PHI zu speichern.

Finde die beste Zeit für dein Team

Nutze Gruppenumfragen, um Fallbesprechungen oder Lieferantentreffen zu planen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein und bestätige die beste Zeit mit einem Klick.

Gruppensitzungen mühelos durchführen

Erstelle Anmeldeformulare für Akupunktur-, Meditations- oder Entgiftungsworkshops. Lege Platzlimits fest, füge Sitzungen hinzu und versende automatisch Bestätigungen.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Meine Kunden buchen die Akupunktur oder das Schröpfen online, ich werde im Voraus bezahlt und die Erinnerungsfunktion halbiert das Nichterscheinen.

HL

Hana L.

Lizensierter Akupunkteur

Die Zeitzonenerkennung von Doodle macht virtuelle Kräuterkonsultationen einfach, und durch das Co-Hosting kann mein ND bei Bedarf mitmachen.

MP

Marco P.

Klinischer Kräuterkundiger

Die Anmeldeformulare füllten meine Atemarbeitskurse innerhalb eines Tages und sorgten dafür, dass die Gruppen perfekt gefüllt waren.

TW

Tasha W.

Integrative Praktikerin

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für deine Praxis

Erfahre Tipps, wie du mit Doodle deine Terminplanung rationalisieren, die Zahl der Fehltermine reduzieren und deine ganzheitliche Praxis ausbauen kannst.

Alternative medicine practitioner in a client session

Wie Heilpraktiker Buchungen in Minutenschnelle automatisieren können

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Weniger Nichterscheinen mit Erinnerungen und Zahlungen für ganzheitliche Pflege

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Richte schnell Gruppenunterricht ein: Anmeldeformulare für Wellness-Workshops

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich vor einer Sitzung Informationen sammeln?

Füge auf deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Ziele, Symptome, Allergien oder Kontraindikationen zu erfassen, damit du die Behandlung vorbereiten kannst.

Funktioniert Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools?

Ja. Verbinde Google, Microsoft oder Apple Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex Links automatisch.

Kann ich verschiedene Dienstleistungen und Preise anbieten?

Ja. Erstelle Sitzungsarten wie Erstberatung, Nachbereitung, Akupunktur oder Massage und ziehe Zahlungen während der Buchung mit Stripe ein.

Sind die Kundendaten sicher?

Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Persönliche Kalenderdaten und Antworten bleiben privat. Doodle ist GDPR-, SOC 2- und CCPA-konform und vermeidet die Speicherung von PHI.

Wie gehe ich mit Puffern, Stornierungen und Reisezeit um?

Lege Vorbereitungspuffer, Mindestkündigungsfristen und Stornierungszeiträume fest. Füge Reisezeitblöcke hinzu, damit sich die mobilen Besuche nicht überschneiden.

Mache die Buchung mühelos für jeden Kunden

Kostenlos zum Start - spare jede Woche Stunden mit automatischer Planung.

