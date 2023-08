Das Auswählen von Zeiten an einzelnen Tagen ist unseren Nutzern sehr vertraut, wenn sie einen Termin mit Doodle planen. Aber was ist mit der Planung von Ereignissen, die sich über mehrere Tage erstrecken, wie z.B. Ferien mit Freunden oder eine Konferenz? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass mehrtägige Terminabfragen nun auch in der Desktop-Web-Version von Doodle international unterstützt werden!

In den Vereinigten Staaten und Kanada ist diese neue Funktion bereits kostenlos verfügbar, und die dortigen Nutzer haben mehrtägige Veranstaltungen getestet und uns ihr Feedback gegeben. Während dieser Testphase wurden rund 65'000 Umfragen für mehrtägige Veranstaltungen erstellt, und mehr als 250'000 Personen nahmen an diesen Veranstaltungen teil. Aufgrund des Erfolgs dieser Umfragen ist es nun an der Zeit, diese Funktion für alle unsere Nutzer einzuführen.

Die Planung eines mehrtägigen Ereignisses ist ganz einfach. Klicken Sie einfach auf ein Datum, klicken Sie auf den grünen Pfeil und wählen Sie die Anzahl der Tage, die Sie benötigen.