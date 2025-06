Wie Sie den Preis für Ihre bezahlten Termine festlegen

Bevor Sie darüber nachdenken, was Sie berechnen wollen, müssen Sie wissen, was jeder Termin Sie tatsächlich kostet. Dazu gehört natürlich Ihre Zeit, aber auch die weniger offensichtlichen Dinge: Werkzeuge, Software, Internet, Vorbereitungsarbeiten, Verwaltung und sogar das gelegentliche Nichterscheinen.

Verbringen Sie vor jeder Sitzung 15 Minuten mit der Vorbereitung? Zahlen Sie für ein Planungstool, eine Hosting-Plattform oder Materialien? Diese Kosten summieren sich.

Stellen Sie sich das so vor: Wenn Sie für eine 30-minütige Sitzung eine Stunde Aufwand haben, muss sich das auch in Ihren Preisen widerspiegeln. Andernfalls verlieren Sie Geld, ohne es überhaupt zu bemerken.

Schauen Sie sich an, was andere verlangen

Sie müssen nicht mit Ihren Konkurrenten mithalten, aber es ist hilfreich, wenn Sie wissen, wo Sie auf dem Markt stehen. Sehen Sie sich an, was andere in Ihrer Nische oder Branche verlangen. Bieten Sie mehr praktische Unterstützung an? Verfügen Sie über mehr Erfahrung oder Qualifikationen? Das könnte einen höheren Preis rechtfertigen.

Aber seien Sie ehrlich. Wenn Sie gerade erst anfangen, könnte ein etwas niedrigerer Preis Ihnen helfen, Fuß zu fassen. Wenn Sie gut etabliert sind und einen treuen Kundenstamm haben, sind Ihre Kunden vielleicht bereit, mehr zu zahlen, weil sie dem Wert, den Sie bieten, vertrauen.

Bei der Preisgestaltung geht es nie nur darum, was andere verlangen. Es kommt darauf an, wie Ihre Dienstleistung im Vergleich dazu aussieht und welche Art von Kunden Sie ansprechen.

Entscheiden Sie sich für ein funktionierendes Preismodell

Es gibt nicht den einen richtigen Weg, Ihre Zeit zu berechnen. Sie können stundenweise oder pro Sitzung abrechnen, Pakete oder Pakete anbieten oder sogar Abonnements für Stammkunden abschließen.

Stundensätze sind einfach und flexibel, aber sie können sich für Kunden vage anfühlen. Pauschalhonorare sind im Voraus einfacher zu verstehen. Pakete oder Sitzungspakete können Loyalität schaffen und Stornierungen verringern.

Das Wichtigste ist, dass die Preisstruktur fair, klar und einfach zu erklären ist. Verwirrte Kunden werden oft zu Nicht-Kunden.

Machen Sie Platz für saisonale Schwankungen

Nicht jede Woche des Jahres ist gleich. In manchen Zeiten ist weniger los, in anderen ist viel los. Denken Sie darüber nach, ob Sie in den traditionell schwächeren Jahreszeiten Sondertarife anbieten oder Ihre Preise in den geschäftigen Zeiten leicht anheben.

Wenn Sie zum Beispiel im Bildungswesen tätig sind, ist der Sommer vielleicht ruhiger und der Herbst überwältigend. Wenn Sie im Finanzwesen tätig sind, könnte die Steuersaison Ihre Hochsaison sein.

Sie können sogar zeitlich begrenzte Preise zu Zeiten wie dem Schwarzen Freitag oder der Schulanfangszeit anbieten. Diese Momente geben den Kunden einen Grund, lieber jetzt als später zu buchen.

Bieten Sie Belohnungen für wiederkehrende Kunden an

Stammkunden sind Gold wert. Behandeln Sie sie auch so. Wenn Sie ihnen einen Sonderpreis oder einen gelegentlichen Bonus anbieten, kann das einen großen Unterschied machen. Das kann ein niedrigerer Preis für wiederkehrende Termine sein, ein vergünstigtes Paket oder sogar etwas so Einfaches wie eine kostenlose Sitzung nach jeweils fünf bezahlten Terminen.

Es geht nicht darum, Ihre Zeit unterzubewerten. Es geht darum, Wertschätzung zu zeigen und langfristige Beziehungen aufzubauen, die Ihren Kalender voll halten.

Nutzen Sie Rabatte, wo sie sinnvoll sind

Bei Rabatten geht es nicht nur darum, großzügig zu sein. Sie sind ein Instrument. Vielleicht bieten Sie ermäßigte Preise für Studenten, gemeinnützige Organisationen oder Erstkunden an. Vielleicht wirbt ein langjähriger Kunde einen neuen Kunden an, und Sie gewähren beiden einen Preisnachlass.

Achten Sie nur darauf, dass Sie immer noch kostendeckend arbeiten. Wenn Sie zu häufig oder zu stark rabattieren, ist das nichts Besonderes mehr und schadet Ihren Einnahmen.

Und seien Sie absichtlich. Ein klar umrissener, begrenzter Preisnachlass mit einem bestimmten Zweck ist weitaus effektiver als ein vager oder unbefristeter Preisnachlass.

Passen Sie sich an, je nachdem, wer und wo

Der Standort spielt immer noch eine Rolle, selbst in einer weit entfernten Welt. Jemand, der aus einer teuren Stadt bucht, erwartet vielleicht andere Preise als jemand in einer Kleinstadt. Tech-Gründer haben vielleicht andere Erwartungen als Leiter von gemeinnützigen Organisationen.

Flexible Preisstaffeln sind in Ordnung, vor allem, wenn Sie branchenübergreifend oder geografisch tätig sind. Seien Sie einfach transparent darüber, wie das funktioniert, damit Ihre Kunden nicht das Gefühl haben, dass die Preisgestaltung willkürlich ist.

Dies kann auch für die Art der Arbeit gelten, die Sie leisten. Eine Coaching-Sitzung für einen Startup-Gründer kann einen anderen Preis haben als eine für einen Studenten. Beide sind wertvoll, aber es kommt auf den Kontext an.

Überprüfen Sie Ihre Preisgestaltung regelmäßig

Ihre Preise sollten nicht für immer feststehen. Wenn Ihre Fähigkeiten wachsen, Ihr Ruf zunimmt und die Inflation sich einschleicht, sollten Ihre Preise dies widerspiegeln.

Legen Sie einen regelmäßigen Termin fest - vielleicht alle 6 Monate -, um Ihre Preise zu überprüfen und sich zu fragen: Funktioniert das noch für mich? Buchen die Kunden problemlos oder zögern sie es hinaus? Haben Sie mehr zu tun als je zuvor, oder haben Sie Probleme, Ihren Kalender zu füllen?

Scheuen Sie sich nicht, Ihre Preise zu erhöhen, vor allem, wenn Sie Ihren Service um neue Leistungen oder Tools erweitert haben. Kommunizieren Sie klar und deutlich, kündigen Sie rechtzeitig an und bleiben Sie bei der Qualität Ihrer Arbeit.

