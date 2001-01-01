Enkel og sikker planlægning for wellness-trænere
Betroet af wellness- og sundhedsorganisationer
Lad kunderne selv booke
Del din bookingside, så klienter kan planlægge 1:1, opdagelsesopkald og opfølgninger uden at gå frem og tilbage. Doodle synkroniserer din kalender, sender bekræftelser og tilføjer automatisk videolinks.
Hold dig synkroniseret på tværs af tidszoner
Koordiner sessioner, retreats og teammøder uden besvær. Tilgængelighed i realtid, smarte buffere og links til sambooking forhindrer overlapning og dobbeltbooking.
Se poleret ud og vær beskyttet
Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og Stripe-betalinger reducerer udeblivelser og aflysninger - mens Doodle håndhæver dine regler for omplanlægning og politik.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til, hvordan du træner og udvikler dig
Synkroniser din kalender automatisk
Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalender én gang. Doodle blokerer travle tidspunkter, registrerer tidszoner og tilføjer automatisk Zoom-, Meet-, Teams- eller Webex-links, så hver session starter til tiden.
Hold din tidsplan fokuseret og fleksibel
Planlægning i realtid for 1:1 og pakker. Tilbyd faste vinduer, tilføj forberedelsesbuffere, forhindr dobbeltbooking, og lad kunderne ombooke med et enkelt link - så din dag flyder godt.
Gør hver kundeoplevelse personlig
Se professionel ud med dit logo, dine brandfarver og din URL. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål for at registrere mål, præferencer eller frafald før sessioner, så du kan tilpasse coachingen uden ekstra e-mails.
Beskyt kundedata med virksomhedssikkerhed
Designet sikkerhed i virksomhedsklasse: GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Kun tilgængelighed deles; klientsvar forbliver private med tilladelsesbaseret adgang og skjulte deltageroplysninger.
Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner
Find det bedste tidspunkt for gruppemøder, partnersessioner eller corporate wellness-workshops med Group Polls. Inviter op til 1000 deltagere, og lad Doodle finde vindertidspunktet med det samme.
Fyld klasser og workshops hurtigere
Fyld klasser og workshops hurtigt med tilmeldingssedler. Opret tidsintervaller, begræns antallet af pladser, og send automatiske påmindelser, så dine sessioner er fulde og følger tidsplanen.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Kunderne booker selv 1:1-møder, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.
Jeg fyldte et åndedrætskursus med 20 pladser på en dag ved hjælp af tilmeldingsark og Stripe.
Group Polls gjorde det smertefrit at planlægge en wellness-workshop for 50 personer.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
wellness-trænere
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg tilbyde opdagelsessamtaler, pakker og opfølgninger på ét link?
Ja. Brug flere sessionstyper på din bookingside og 1:1, så kunderne kan vælge præcis, hvad de har brug for.
Kan Doodle forbindes med mine kalender- og videoapps?
Ja, det kan du. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere, og start Zoom, Google Meet, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Hvordan afholder jeg fælles sessioner?
Brug co-hosting, så en session kun bookes, når alle kalendere stemmer overens - ideelt til fælles programmer med ernæringseksperter eller terapeuter.
Er kundernes oplysninger sikre?
Ja. Kun tilgængelighed deles. Klientsvar er beskyttet med tilladelsesbaseret adgang og overholdelse af SOC 2, GDPR og CCPA.
Kan jeg indstille buffere, tidszoner og afbestillingsregler?
Ja, det kan du. Tilføj forberedelsesbuffere, automatisk registrering af tidszoner og tilpas aflysning og omplanlægning for at beskytte din tid.