Enkel planlægning for ernæringseksperter

Slip for telefonfis. Del tilgængelighed i realtid, undgå dobbeltbooking, indsaml indgangsoplysninger, og hold din kalender fuld med betalte sessioner, hvor du ikke kan møde op.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af ledere inden for sundhed og velvære

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Automatiser indtag, indledende vurderinger og opfølgninger

Kunderne booker online, flytter selv deres tid, og du får smarte buffere til at forberede måltidsplaner.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Alle dine sessioner, organiseret på ét sted

Kør 1:1 konsultationer, familiesessioner eller udbydermøder fra en enkelt kalender. Del unikke links til nye klienter, opfølgninger, telesundhed eller personlige besøg.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Se professionel ud, vær pålidelig

Brandede sider, bekræftelser, påmindelser og betalinger reducerer antallet af udeblivelser og huller i sidste øjeblik - og holder din tidsplan konsistent og din praksis poleret.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til moderne ernæringspleje

Synkroniser dine kalendere automatisk

Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalender, så konsultationer, undervisning og personlig tid synkroniseres automatisk. Doodle forhindrer dobbeltbooking og foreslår smartere tidspunkter.

Del en bookingside, der gør arbejdet for dig

Del en bookingside med tilgængelighed i realtid, registrering af tidszoner og buffere. Kunderne vælger en tid, og Doodle sender automatisk bekræftelser, links til ny planlægning og opkræver betaling via Stripe.

Gør dine bookingsider personlige

Tilføj dit logo, dine farver og et klikbart link til din hjemmeside. Stil brugerdefinerede spørgsmål som kostmål, allergier eller nuværende medicin. Indstil sessionslængder, forberedelsestid og gebyrer.

Hold kundedata private og sikre

Kun tilgængelighed er synlig. Kundeoplysninger forbliver private med tilladelsesbaseret adgang. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA for sikker planlægning.

Find mødetider hurtigt med gruppeafstemninger

Brug gruppeafstemninger til at koordinere gennemgang af lægecases, brandpartnerskaber eller teammøder. Inviter op til 1000 deltagere, og find et tidspunkt, hvor alle kan være med.

Fyld gruppeklasser med tilmeldingssedler

Udgiv tilmeldingsblanketter til gruppekurser som etiketlæsning, tilberedning af måltider eller diabetesundervisning. Begræns antallet af pladser, og send automatiske påmindelser.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Min bookingside fyldte min kalender med betalte konsultationer, og påmindelser halverede antallet af udeblivelser.

DS

Dana S.

Ernæringsekspert

Jeg kører telehealth og personlige besøg med ét link. Indledende spørgsmål ankommer før mødet.

MT

Marcus T.

RD

Group Polls gør det smertefrit at koordinere lægers sagsgennemgang og brandmøder.

LM

Leah M.

Sportsernæringsfysiolog

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til ernæringseksperter

Tips til at strømline planlægningen, beskytte fokus og udvide din kundebase

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Sådan opretter du en bookingside for ernæringseksperter, der konverterer

Nutritionist in a client session

Reducer antallet af udeblivelser: påmindelser, buffere og betalinger, der virker

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Kør gruppekurser med tilmeldingssedler: ernæringsemner, der sælger

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kosthistorik og mål før sessionerne?

Ja, det gør jeg. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, og modtag svar automatisk.

Fungerer Doodle med min kalender og mit videoværktøj?

Ja, det kan du. Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalenderen, og start Zoom, Google Meet, Teams eller Webex med et enkelt klik.

Kan jeg tage imod betaling, når kunderne booker?

Ja. Opkræv gebyrer via Stripe under booking af konsultationer, pakker eller klasser.

Er kundernes data sikre?

Kun tilgængelighed deles. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA med adgang baseret på tilladelser.

Kan jeg indstille forskellige sessionstyper og -grænser?

Ja. Definer længder, buffere, telesundhed eller personligt fremmøde, og sæt et loft over antallet af pladser i gruppeklasser.

Book flere konsultationer, brug mere tid på pleje

0 dollars til at starte med. Spar timer hver uge med automatisk planlægning, påmindelser og betalinger for en fuld, forudsigelig kalender.

Der kræves ikke noget kreditkort.