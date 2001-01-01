Opret en Doodle

Enkel planlægning for travle fitnesstrænere

Stop med at jage sms'er og DM'er. Del et bookinglink, synkroniser din kalender, undgå dobbeltbooking, og lad kunderne reservere sessioner, der passer til deres tidszone.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af fitnessmærker, klinikker og uafhængige trænere

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Træn mere, send færre sms'er

Del ét bookinglink til opdagelsessamtaler, PT-sessioner og fornyelser. Doodle synkroniserer din kalender, sender bekræftelser og håndterer betalinger, mens du coacher.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Hold hver session kørende uden problemer

Koordiner ubesværet med klienter eller studier. Tilgængelighed i realtid, buffere og registrering af tidszoner forhindrer overlapning - uanset om du er i træningslokalet, online eller på farten.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Se professionel ud fra første klik til sidste rep

Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og links til omlægning af tid reducerer antallet af udeblivelser og kaos i sidste øjeblik, så dine sessioner forbliver pålidelige og stressfrie.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til at drive din træningsvirksomhed

Synkroniser dine kalendere automatisk

Tilslut Google-, Outlook- eller Apple-kalendere for at blokere for træning og undervisning. Doodle forhindrer dobbeltbooking, tilføjer buffere og foreslår smartere tidspunkter, når du har travlt.

Lad kunderne booke og betale i realtid

Del din bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan booke ud fra din tilgængelighed i realtid. Stripe-betalinger, registrering af tidszoner og øjeblikkelige videolinks gør det problemfrit.

Gør din bookingoplevelse personlig

Tilføj dit logo, dine farver og et link til din hjemmeside for at få en fornemmelse af studiekvalitet. Fang klientens mål, skader eller udstyrsdetaljer, så hver session starter forberedt.

Hold kundedata private og i overensstemmelse med reglerne

Kun tilgængelighed deles - aldrig kalenderdetaljer. Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, så du kan fokusere på coaching og ikke på compliance.

Find hurtigt holdtider med gruppeafstemninger

Planlæg bootcamps eller wellness-demoer uden endeløse tråde. Lad op til 1000 deltagere stemme og lås det bedste tidspunkt med det samme.

Fyld nemt klasserne med tilmeldingssedler

Lav en liste over workshops eller evalueringer, sæt pladsgrænser og tilføj buffere. Doodle sender automatisk bekræftelser og påmindelser, så du forbliver organiseret.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Jeg har reduceret administrationstiden med 50 %. Kunderne booker, betaler og får påmindelser automatisk.

JS

Jordan S.

Fitness-træner

Group Polls gjorde det nemt at planlægge vores bootcamp for 20 personer. Et link, færdig.

ML

Maya L.

Cheftræner

Ikke flere dobbeltbookinger eller tidszoneforvirringer. Mine onlinesessioner kører til tiden.

CR

Carlos R.

Online-træner

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til fitness forretningsvækst

Lær, hvordan du kan strømline planlægningen, forbedre fastholdelsen af klienter og skalere din træning med smarte kalenderværktøjer.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Sådan bruger fitnesstrænere Doodle til at fylde hold hver uge

Den perfekte bookingside for fitnesstrænere: eksempler og tips

Fitness trainer in gym with client

Kør hybridklasser: planlægningsværktøjer til fitnesscenter og online

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indstille forskellige sessionslængder og priser?

Ja, det kan du. Opret tjenester som 30-, 45- eller 60-minutters sessioner med tilpassede priser, buffere og lokationer. Opkræv betaling under booking via Stripe.

Vil Doodle fungere med mine kalender- og videoapps?

Ja. Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalenderen, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-møder fra hver booking.

Kan jeg køre drop-in-undervisning og begrænse antallet af pladser?

Ja, det gør jeg. Brug tilmeldingsark til at tilføje tidsintervaller, sætte pladsgrænser og indsamle deltageroplysninger. Automatiske bekræftelser og påmindelser holder fremmødet højt.

Kan kunderne se mine andre aftaler?

Nej, det er kun dine ledige tider, der deles. Personlige begivenheder og klientsvar forbliver private. Doodle er sikker og i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA.

Hvad hvis jeg rejser eller skifter arbejdstid?

Opdater din tilgængelighed én gang. Doodle justerer dine bookingsider, respekterer buffere og blackout-datoer og håndterer tidszoner, så kunderne altid ser de rigtige tider.

Fyld din kalender, ikke din indbakke

Enkle planer, der betaler sig selv efter din første nye kunde.

Der kræves ikke noget kreditkort.