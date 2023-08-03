„Bez činu nejsou ani ty nejlepší úmysly na světě ničím víc než právě tím: úmysly.“ Fanoušci filmového hitu Vlk z Wall Street si možná vzpomenou, jak to řekl Jordan Belfort během svého raketového vzestupu k bohatství. I když se Belfort nakonec dal na zločin (a my rozhodně nenavrhujeme, abys zašel tak daleko), má v tom něco pravdy. Proč ztrácet čas přípravou na schůzku s klientem, setkáváním se s ním, budováním vztahu a odpovídáním na jeho otázky, když nakonec obchod neuzavřete?
Následná komunikace je důležitá a jsou pravděpodobně jedním z nejjednodušších kroků v procesu komunikace se zákazníky. Rychlý e-mail nebo telefonát, abys se zeptal, jak to jde, a ujistil se, že je vše v pořádku nebo zda nemají nějaké další otázky či obavy, může být tím rozdílem mezi dosažením růstu a jeho ztrátou. Podívejme se na několik kroků, které můžeš podniknout, abys zajistit, aby vaše následná komunikace byla efektivní.
Proč je důležité se účastníkům ozvat
Každý, kdo pracuje v prodeji, ti potvrdí, že jednou z nejdůležitějších věcí je zůstat v kontaktu se svými klienty. Udržování kontaktu s nimi je skvělý způsob, jak budovat silné vztahy a zlepšovat komunikaci – ať už osobně, nebo při virtuálních schůzkách – a nakonec dosáhnout dohody. Možná si myslíte, že to platí jen pro klienty, ale vztahuje se to i na investory, akcionáře a, pokud jste manažer, na váš tým.
Začněme zlepšením komunikace. Když si uděláš čas na to, abys se ozval svým klientům, dáš jim najevo, že jsou pro tebe důležití a že se snažíš porozumět jejich potřebám. Měl bys rychle reagovat na dotazy a vždy nabídnout, že jim odpověď zjistíš, pokud ji sám neznáš. Tímto přístupem nejenže lépe pochopíš, co od tebe potřebují, ale také budeš moci tyto poznatky využít při jednáních s podobnými firmami. To by mělo vést k úspěšnějším výsledkům. Navíc tím, že proaktivně řešíte jakékoli problémy nebo obavy, dáváte najevo, že jste vstřícní a odhodlaní uspokojit jejich potřeby – nejde vám jen o jejich peníze.
Výhody tím ale nekončí. Následná komunikace může mít také přímý dopad na tvé zisky. Není žádným tajemstvím, že budování silných vztahů vede k loajalitě klientů. Když ti klienti důvěřují a cítí se oceněni, budou se k tobě znovu a znovu vracet. Budou tě také mnohem častěji doporučovat ostatním, a to má často větší hodnotu než tisíce dolarů, které utratíš za reklamu.
Jako manažer to platí i pro tvůj tým. Následná kontrola po schůzkách, abys se ujistil, že se úkoly plní a že neexistují žádné překážky, zajistí, že se tvůj tým cítí vyslyšen a mělo by to vést k větší spokojenosti v práci. Je také dobré se občas pokusit dát dohromady celý tým, aby oslavil úspěch. Náš nástroj pro vytváření anket to usnadňuje.
Tipy pro efektivní následnou komunikaci
Nyní, když jsme si ujasnili, jak důležité je následné sledování, ujistěme se, že to děláš efektivně. Jako vedoucího firmy nebo podnikatele je důležité mít jasnou strategii, podle které budete vy i váš tým navazovat kontakt s klienty. Zde je několik tipů, které vám pomohou začít:
Vytvoř si plán. Vytvoř plán, kdy a jak často budeš oslovovat své klienty. Ať už je to denně, týdně nebo měsíčně, je důležité být důsledný a zajistit, aby tvůj tým byl také. To pomůže všem efektivně plánovat své rozvrhy , protože budou přesně vědět, s kým a kdy komunikují – a podle potřeby je posouvat v prodejním procesu.
Buď osobní a autentický. Pravděpodobně jsi dostal jednu, ne-li stovky zpráv od firem, jejichž sdělení nemohlo být obecnější. Skvělé následné kontakty jsou ty, které umožňují poznat klienta na hlubší úrovni.
To neznamená, že proces nelze do určité míry automatizovat, ale při úvodní schůzce si poslechněte, co říkají, a přizpůsobte tomu svou odpověď. Často stačí třeba jen oslovit je jménem nebo zmínit, že bylo skvělé se s nimi setkat v ten konkrétní den. Obojí lze snadno automatizovat a přesto to bude působit osobně. Autentičnost ukáže vašim klientům, že vám na nich záleží, a vytvoříte díky tomu lepší vztah .
Buď flexibilní a reaguj rychle. Přístup, který používáš u jedné osoby, nemusí nutně fungovat u ostatních. Buď ochoten přizpůsobit svůj přístup tak, aby vyhovoval potřebám a očekáváním svých klientů.
Někdy možná budeš muset rychle reagovat na naléhavou žádost nebo změnit svůj plán následných kroků, protože tvůj klient zvažuje jiné nabídky. To se může zdát v rozporu s naší radou ohledně vytvoření harmonogramu, ale to nevadí. Přizpůsobení se potřebám klienta a rychlá reakce ukazují, že se snažíte pro něj udělat maximum a že jste o krok napřed před konkurencí i před případnými problémy či obavami, které by mohly nastat. Zjistíte, že ve většině případů to bude spíše výjimka než pravidlo. Rezervační stránka je skvělý způsob, jak mít proces pod kontrolou, protože umožňuje lidem rychle se s vámi znovu spojit, ale pouze tehdy, když se vám to hodí.
Následná kontrola by měla být nedílnou součástí každého procesu, který vyžaduje revizi. Je to pravděpodobně jeden z nejjednodušších kroků – stačí se ozvat krátkou zprávou nebo telefonátem, a to může být jediná věc, která ti brání dosáhnout skvělých výsledků.
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